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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:58
lara_08
А, яснопонятно
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:45
підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?
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ksu
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Суб 13 кві, 2024 16:06
la9
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