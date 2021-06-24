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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 тра, 2024 18:40
Vatsyk написав: lloydbanksua написав:
Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.
к сожалению без комиса - чужим сервисом...
індустріал так само (
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Додано: Вів 28 тра, 2024 22:25
Vatsyk написав: lloydbanksua написав:
Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.
к сожалению без комиса - чужим сервисом...
Якби можна було більше 200 і без комісу, то вже б черга дика вишикувалася шарові перекази ганяти
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Pavlenko Borys
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Додано: Вів 28 тра, 2024 22:31
Pavlenko Borys чинуши всякие....
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Nikstep
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Додано: Вів 28 тра, 2024 22:36
Nikstep написав:Pavlenko Borys
чинуши всякие....
Не, просто малый бизнес с относительно невысокими оборотами
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Додано: Вів 28 тра, 2024 22:40
Nikstep написав:Pavlenko Borys
чинуши всякие....
Ці вже по-новому, криптою або по-старому у конвертиках питання вирішують. Ганяти по картках бабло не будуть
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Pavlenko Borys
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Додано: Вів 28 тра, 2024 22:53
Pavlenko Borys написав: Nikstep написав:Pavlenko Borys
чинуши всякие....
Ці вже по-новому, криптою або по-старому у конвертиках питання вирішують. Ганяти по картках бабло не будуть
Неуверена что сейчас прямо будет очередь, но интерес определенный будет потому что условия лучше кредиток которыми все привыкли пользоваться на переводы. Фотографам всяким, фрилансу, небольшим интернет-магазинам это самое оно потому что касса меньше 200 тыщ
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Minnie Mouse
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:35
А таке питання по Дохідній. Якось все одно не зовсім зрозуміло написано, з їх 5 та 10 відсотків. Якщо наприклад еа картці 30 тис. то 10 % на залишок нараховують на всю суму. Чи може на 25 тис 5%, а на те що зверху (5 тис) -10%?
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1finanсier
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Додано: Сер 29 тра, 2024 21:05
1finanсier написав:
А таке питання по Дохідній. Якось все одно не зовсім зрозуміло написано, з їх 5 та 10 відсотків. Якщо наприклад еа картці 30 тис. то 10 % на залишок нараховують на всю суму. Чи може на 25 тис 5%, а на те що зверху (5 тис) -10%?
Цитата з тарифів картки:
"від 0 до 25 000,00 грн ‐ 5%
від 25 000,01 грн ‐ 10%"
Я сприймаю як 10% на всю суму вище 25К (на весь залишок) на карті.
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