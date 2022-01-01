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Обслуговування в українських
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

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Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 18:40

  Vatsyk написав:
  lloydbanksua написав: Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.


к сожалению без комиса - чужим сервисом...
індустріал так само (
sens
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Повідомлень: 16999
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:25

  Vatsyk написав:
  lloydbanksua написав: Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.


к сожалению без комиса - чужим сервисом...

Якби можна було більше 200 і без комісу, то вже б черга дика вишикувалася шарові перекази ганяти
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 34
З нами з: 08.12.22
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:31

Pavlenko Borys чинуши всякие....
Nikstep
 
Повідомлень: 41
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:36

  Nikstep написав:Pavlenko Borys чинуши всякие....

Не, просто малый бизнес с относительно невысокими оборотами
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 47
З нами з: 30.01.23
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:40

  Nikstep написав:Pavlenko Borys чинуши всякие....

Ці вже по-новому, криптою або по-старому у конвертиках питання вирішують. Ганяти по картках бабло не будуть
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 34
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 22:53

  Pavlenko Borys написав:
  Nikstep написав:Pavlenko Borys чинуши всякие....

Ці вже по-новому, криптою або по-старому у конвертиках питання вирішують. Ганяти по картках бабло не будуть

Неуверена что сейчас прямо будет очередь, но интерес определенный будет потому что условия лучше кредиток которыми все привыкли пользоваться на переводы. Фотографам всяким, фрилансу, небольшим интернет-магазинам это самое оно потому что касса меньше 200 тыщ
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 47
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:35

Re: Комерційний Індустріальний Банк

А таке питання по Дохідній. Якось все одно не зовсім зрозуміло написано, з їх 5 та 10 відсотків. Якщо наприклад еа картці 30 тис. то 10 % на залишок нараховують на всю суму. Чи може на 25 тис 5%, а на те що зверху (5 тис) -10%?
1finanсier
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Повідомлень: 918
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:05

  1finanсier написав:А таке питання по Дохідній. Якось все одно не зовсім зрозуміло написано, з їх 5 та 10 відсотків. Якщо наприклад еа картці 30 тис. то 10 % на залишок нараховують на всю суму. Чи може на 25 тис 5%, а на те що зверху (5 тис) -10%?


Цитата з тарифів картки:

"від 0 до 25 000,00 грн ‐ 5%
від 25 000,01 грн ‐ 10%"

Я сприймаю як 10% на всю суму вище 25К (на весь залишок) на карті.
Vatsyk
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Повідомлень: 110
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 20:19

  Vatsyk написав:
  1finanсier написав:А таке питання по Дохідній. Якось все одно не зовсім зрозуміло написано, з їх 5 та 10 відсотків. Якщо наприклад еа картці 30 тис. то 10 % на залишок нараховують на всю суму. Чи може на 25 тис 5%, а на те що зверху (5 тис) -10%?


Цитата з тарифів картки:

"від 0 до 25 000,00 грн ‐ 5%
від 25 000,01 грн ‐ 10%"

Я сприймаю як 10% на всю суму вище 25К (на весь залишок) на карті.

Тот случай когда можно подумать и так и этак 😁
Minnie Mouse
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 23:37

  Minnie Mouse написав:
  Vatsyk написав:
  1finanсier написав:А таке питання по Дохідній. Якось все одно не зовсім зрозуміло написано, з їх 5 та 10 відсотків. Якщо наприклад еа картці 30 тис. то 10 % на залишок нараховують на всю суму. Чи може на 25 тис 5%, а на те що зверху (5 тис) -10%?


Цитата з тарифів картки:

"від 0 до 25 000,00 грн ‐ 5%
від 25 000,01 грн ‐ 10%"

Я сприймаю як 10% на всю суму вище 25К (на весь залишок) на карті.

Тот случай когда можно подумать и так и этак 😁

Дзвінок у підтримку і питань не буде
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 34
З нами з: 08.12.22
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