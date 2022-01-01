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Обслуговування в українських
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

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Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 19:51

  ksu написав:
  WallNutPen написав:
  la9 написав:А как без комиссии выводить? Своя толкалка или чужая тянучка?

Сэп не рассматривали? С точки зрения финмонов для значительных сумм он выглядит более предпочтительным обезличенному р2р

...собі на рахунок якщо перекинути - без комісії?

Буде 1%
AVolkov
 
Повідомлень: 37
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 19:55

  ksu написав:
  WallNutPen написав:
  la9 написав:А как без комиссии выводить? Своя толкалка или чужая тянучка?

Сэп не рассматривали? С точки зрения финмонов для значительных сумм он выглядит более предпочтительным обезличенному р2р

...собі на рахунок якщо перекинути - без комісії?

На свой депозитный можно без комиссии. А так - на карту другого банка без процента
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 48
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 13:03

Re: Комерційний Індустріальний Банк

  Minnie Mouse написав:А так - на карту другого банка без процента
Это каким способом? Через чужую тянучку?
la9
 
Повідомлень: 2643
З нами з: 02.07.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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  #<1 ... 29303132
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