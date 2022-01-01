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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2024 19:51
ksu написав: WallNutPen написав: la9 написав:
А как без комиссии выводить? Своя толкалка или чужая тянучка?
Сэп не рассматривали? С точки зрения финмонов для значительных сумм он выглядит более предпочтительным обезличенному р2р
...собі на рахунок якщо перекинути - без комісії?
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Додано: Нед 07 лип, 2024 19:55
ksu написав: WallNutPen написав: la9 написав:
А как без комиссии выводить? Своя толкалка или чужая тянучка?
Сэп не рассматривали? С точки зрения финмонов для значительных сумм он выглядит более предпочтительным обезличенному р2р
...собі на рахунок якщо перекинути - без комісії?
На свой депозитный можно без комиссии. А так - на карту другого банка без процента
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Minnie Mouse
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:03
Minnie Mouse написав:
А так - на карту другого банка без процента
Это каким способом? Через чужую тянучку?
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