|
|
|
Комерційний Індустріальний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2024 08:05
Marica написав:
тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?
Поки що так...
-
nord
-
-
- Повідомлень: 533
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 05 лис, 2024 10:46
nord написав: Marica написав:
тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?
Поки що так...
з якої це? з Дохідної картки без комісії ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5666
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1802 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 05 лис, 2024 10:50
flysoulfly
flysoulfly написав: nord написав: Marica написав:
тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?
Поки що так...
з якої це? з Дохідної картки без комісії ?
... з депозитної
-
Vatsyk
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 03.03.17
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:52
vovareuckij написав:
Кому-нибудь банк присылал смску обновить паспортные данные? Какой срок дают на это и что потом? Блокируют счета? Просто в моем городе нет их отделения, а ехать далеко?
досі тихо, не було такого
-
ksu
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 31.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:01
поясніть мені як це працює
-
ksu
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 31.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1235
|616051
|
|
|1276
|260672
|
|
|261
|236388
|
|