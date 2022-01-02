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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2024 14:34
Pavlenko Borys написав: ksu написав:Pavlenko Borys
але написано ж що відсоток 0,01 всього
Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%
а, зрозуміло бо я не тицала та не вчитувалася глибоко 😉
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:12
Marica написав:
тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?
Дуже залежить від виду карти, у вас яка?
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Додано: Суб 28 гру, 2024 15:14
Pavlenko Borys написав: ksu написав:Pavlenko Borys
але написано ж що відсоток 0,01 всього
Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%
Щодо бакса то ось так буде
від 0,1% (3-6 міс) до 1,0% (12-18 міс)
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Додано: Суб 28 гру, 2024 21:10
Marica написав:
тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?
карта с депо или зарплатная - 0%
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Додано: Суб 28 гру, 2024 21:16
AVolkov написав: Pavlenko Borys написав: ksu написав:Pavlenko Borys
але написано ж що відсоток 0,01 всього
Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%
Щодо бакса то ось так буде
від 0,1% (3-6 міс) до 1,0% (12-18 міс)
Интересно посчитать будет с обычными депозитами сравнить, на том же Максимальном доходе можно 1,3 процента поднять за полтора года
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Додано: Пон 30 гру, 2024 15:02
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:07
Після оновлення-"ребрендингу" аппки треба знов перереєструватися?
Бо просто вхід: ввод свого паролю, що діяв ще позавчора, - оновлена аппка довго думає і пише "час вийшов"
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