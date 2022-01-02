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Обслуговування в українських
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Комерційний
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:34

  Pavlenko Borys написав:
  ksu написав:Pavlenko Borys але написано ж що відсоток 0,01 всього

Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%

а, зрозуміло бо я не тицала та не вчитувалася глибоко 😉
ksu
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:12

  Marica написав:тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?

Дуже залежить від виду карти, у вас яка?
AVolkov
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 15:14

  Pavlenko Borys написав:
  ksu написав:Pavlenko Borys але написано ж що відсоток 0,01 всього

Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%

Щодо бакса то ось так буде
від 0,1% (3-6 міс) до 1,0% (12-18 міс)
AVolkov
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:10

  Marica написав:тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?

карта с депо или зарплатная - 0%
Minnie Mouse
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:16

  AVolkov написав:
  Pavlenko Borys написав:
  ksu написав:Pavlenko Borys але написано ж що відсоток 0,01 всього

Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%

Щодо бакса то ось так буде
від 0,1% (3-6 міс) до 1,0% (12-18 міс)

Интересно посчитать будет с обычными депозитами сравнить, на том же Максимальном доходе можно 1,3 процента поднять за полтора года
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:02

AVolkov до депозиту
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:07

Після оновлення-"ребрендингу" аппки треба знов перереєструватися? :evil:
Бо просто вхід: ввод свого паролю, що діяв ще позавчора, - оновлена аппка довго думає і пише "час вийшов"
flysoulfly
 
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