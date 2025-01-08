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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
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2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:03

  nord написав:
  ziks написав:Після звичайних рахунків, через який час завичай фонд стовпчиики має видавати?

Виплати при ліквідації невеликих банків проходять досить швидко. Думаю, через 2-3 тиждні почнуть основні виплати. Можливо, швидше.

Ну що там? Коли вже?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 17:15

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 26 грудня 2024 року № 1374 про продовження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «КОМІНВЕСТБАНК») на один місяць з 06 січня 2025 року по 05 лютого 2025 року (включно).
Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію неплатоспроможного банку АТ «КОМІНВЕСТБАНК», що визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, абзацом другим частини першої статті 36 та статтями 37, 38 Закону, начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Штогріної Ірини Вікторівни строком на один місяць з 06 січня 2025 року по 05 лютого 2025 року (включно).
Довідкова інформація за номерами:
«Гарячої лінії» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) та 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»: +38 (0312) 61 98 04.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 17:24

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

На горячціі фонду кажуть, що у кого був депозит -виплата буде на початку лютого
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:09

  nord написав:Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 26 грудня 2024 року № 1374 про продовження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «КОМІНВЕСТБАНК») на один місяць з 06 січня 2025 року по 05 лютого 2025 року (включно).
Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію неплатоспроможного банку АТ «КОМІНВЕСТБАНК», що визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, абзацом другим частини першої статті 36 та статтями 37, 38 Закону, начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Штогріної Ірини Вікторівни строком на один місяць з 06 січня 2025 року по 05 лютого 2025 року (включно).
Довідкова інформація за номерами:
«Гарячої лінії» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) та 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»: +38 (0312) 61 98 04.


на свята ніхто не працює - хто в Україні застряг, то поїхав відпочивати по Закарпаттю , у кого більші можливості по пересуванню - сонячні країни та тепле сонце
sens
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