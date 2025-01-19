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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 03 січ, 2025 14:03
nord написав: ziks написав:
Після звичайних рахунків, через який час завичай фонд стовпчиики має видавати?
Виплати при ліквідації невеликих банків проходять досить швидко. Думаю, через 2-3 тиждні почнуть основні виплати. Можливо, швидше.
Ну що там? Коли вже?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 17:15
Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 26 грудня 2024 року № 1374 про продовження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «КОМІНВЕСТБАНК») на один місяць з 06 січня 2025 року по 05 лютого 2025 року (включно).
Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію неплатоспроможного банку АТ «КОМІНВЕСТБАНК», що визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, абзацом другим частини першої статті 36 та статтями 37, 38 Закону, начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Штогріної Ірини Вікторівни строком на один місяць з 06 січня 2025 року по 05 лютого 2025 року (включно).
Довідкова інформація за номерами:
«Гарячої лінії» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) та 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»: +38 (0312) 61 98 04.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 17:24
На горячціі фонду кажуть, що у кого був депозит -виплата буде на початку лютого
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:09
nord написав:
Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 26 грудня 2024 року № 1374 про продовження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «КОМІНВЕСТБАНК») на один місяць з 06 січня 2025 року по 05 лютого 2025 року (включно).
Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію неплатоспроможного банку АТ «КОМІНВЕСТБАНК», що визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, абзацом другим частини першої статті 36 та статтями 37, 38 Закону, начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Штогріної Ірини Вікторівни строком на один місяць з 06 січня 2025 року по 05 лютого 2025 року (включно).
Довідкова інформація за номерами:
«Гарячої лінії» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) та 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»: +38 (0312) 61 98 04.
на свята ніхто не працює - хто в Україні застряг, то поїхав відпочивати по Закарпаттю , у кого більші можливості по пересуванню - сонячні країни та тепле сонце
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Додано: Вів 14 січ, 2025 14:48
Ну що там?
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Додано: Сер 15 січ, 2025 08:34
Надибав на просторах Інтернету.
"АТ «АБ «РАДАБАНК» є банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
РАДАБАНК здійснює виплати клієнтам неплатоспроможних банків.
Щоб отримати відшкодування, Ви можете звернутись у найближче відділення АТ «АБ «РАДАБАНК» (при собі потрібно мати оригінали паспорту та ІПН). Здійснення виплат може займати до 10-15 хвилин.
Клієнт, який отримує виплати гарантованих сум відшкодування у АТ «АБ «РАДАБАНК» та оформлює депозит у АТ «АБ «РАДАБАНК», одержує додатковий бонус +0,5% до базової процентної ставки в календарний або в наступний календарний день виплат."
Можливо, в когось є аналогічна інфа по інших банкам-агентам Фонду? Поділіться, будь ласка.
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nord
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Додано: Сер 15 січ, 2025 13:04
nord написав:
Надибав на просторах Інтернету.
"АТ «АБ «РАДАБАНК» є банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
РАДАБАНК здійснює виплати клієнтам неплатоспроможних банків.
Щоб отримати відшкодування, Ви можете звернутись у найближче відділення АТ «АБ «РАДАБАНК» (при собі потрібно мати оригінали паспорту та ІПН). Здійснення виплат може займати до 10-15 хвилин.
Клієнт, який отримує виплати гарантованих сум відшкодування у АТ «АБ «РАДАБАНК» та оформлює депозит у АТ «АБ «РАДАБАНК», одержує додатковий бонус +0,5% до базової процентної ставки
в календарний або в наступний календарний день виплат."
Можливо, в когось є аналогічна інфа по інших банкам-агентам Фонду? Поділіться, будь ласка.
Рада буде виплачувати Комінвестбанк?
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Investor_K
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Додано: Сер 15 січ, 2025 16:37
Investor_K написав: nord написав:
Надибав на просторах Інтернету.
"АТ «АБ «РАДАБАНК» є банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
РАДАБАНК здійснює виплати клієнтам неплатоспроможних банків.
Щоб отримати відшкодування, Ви можете звернутись у найближче відділення АТ «АБ «РАДАБАНК» (при собі потрібно мати оригінали паспорту та ІПН). Здійснення виплат може займати до 10-15 хвилин.
Клієнт, який отримує виплати гарантованих сум відшкодування у АТ «АБ «РАДАБАНК» та оформлює депозит у АТ «АБ «РАДАБАНК», одержує додатковий бонус +0,5% до базової процентної ставки
в календарний або в наступний календарний день виплат."
Можливо, в когось є аналогічна інфа по інших банкам-агентам Фонду? Поділіться, будь ласка.
Рада буде виплачувати Комінвестбанк?
Всі названі банки уповноважені робити виплати:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
АБ «УКРГАЗБАНК»
АТ «ПУМБ»
АТ «Ідея Банк»
АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»
АТ «СЕНС БАНК
АТ «ПРАВЕКСБАНК»
АТ «КРЕДОБАНК»
АТ «ТАСКОМБАНК»
АБ «Південний»
АТ «Ощадбанк»
АТ «БАНКІНВЕСТИЦІЙ і ЗАОЩАДЖЕНЬ»
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»АТ «АБ «РАДАБАНК»
АТ «А-БАНК»
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Додано: Нед 19 січ, 2025 12:25
Коли мені повернуть моі гроші?
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Investor_K
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Додано: Нед 19 січ, 2025 13:21
Investor_K написав:
Коли мені повернуть моі гроші?
На днях, а може й раніше.
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