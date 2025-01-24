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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:36

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

Не зрозуміло чому обидва телефона фонду гарантування вкладів заблоковано?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:34

  VASH написав:Не зрозуміло чому обидва телефона фонду гарантування вкладів заблоковано?

А у них денег нет заплатить за телефон :D
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:09

Коли повернуть гроші вкладникам?
Investor_K
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