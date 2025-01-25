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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:36
Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
Не зрозуміло чому обидва телефона фонду гарантування вкладів заблоковано?
Додано: Пон 20 січ, 2025 18:34
Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:50
Важко прогнозувати після сьогоднішнього туманного прес-релізу фонду грабування:
Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:01
З 23 січня 2025 року тимчасово призупинені виплати коштів вкладникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «КОМІНВЕСТБАНК») через необхідність завершення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» повного технологічного циклу формування переліку вкладників та фіналізації заходів, пов’язаних із проведенням конкурсу з виведення банку з ринку.
Інформацію про результати проведеного конкурсу, обраний спосіб виведення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з ринку та порядок отримання вкладниками банку своїх коштів буде оприлюднено додатково на вебсайті Фонду та банку, а також сторінці Фонду в соціальній мережі Facebook.
Несподівано. Такого ще не було.
Відразу два питання:
1. Скільки часу необхідно для "формування переліку вкладників" невеликого банку?
2. Чому виплати залежать від "фіналізації заходів, пов’язаних із проведенням конкурсу з виведення банку з ринку"?
Таких тупих "відмазок" ще не чув. По факту просто максимально затягують процес видачі коштів вкладникам.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:58
Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
Що це має бути?
Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:06
Додано: Суб 25 січ, 2025 10:57
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