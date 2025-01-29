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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:36

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

Не зрозуміло чому обидва телефона фонду гарантування вкладів заблоковано?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:34

  VASH написав:Не зрозуміло чому обидва телефона фонду гарантування вкладів заблоковано?

А у них денег нет заплатить за телефон :D
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:09

Коли повернуть гроші вкладникам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:50

  Investor_K написав:Коли повернуть гроші вкладникам?

Важко прогнозувати після сьогоднішнього туманного прес-релізу фонду грабування:
https://www.fg.gov.ua/articles/60116-viplati-koshtiv-vkladnikam-at-kominvestbank-timchasovo-prizupineni-.html
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:01

З 23 січня 2025 року тимчасово призупинені виплати коштів вкладникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «КОМІНВЕСТБАНК») через необхідність завершення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» повного технологічного циклу формування переліку вкладників та фіналізації заходів, пов’язаних із проведенням конкурсу з виведення банку з ринку.
Інформацію про результати проведеного конкурсу, обраний спосіб виведення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з ринку та порядок отримання вкладниками банку своїх коштів буде оприлюднено додатково на вебсайті Фонду та банку, а також сторінці Фонду в соціальній мережі Facebook.

Несподівано. Такого ще не було.
Відразу два питання:
1. Скільки часу необхідно для "формування переліку вкладників" невеликого банку?
2. Чому виплати залежать від "фіналізації заходів, пов’язаних із проведенням конкурсу з виведення банку з ринку"?
Таких тупих "відмазок" ще не чув. По факту просто максимально затягують процес видачі коштів вкладникам.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:58

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

Що це має бути?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:06

  Investor_K написав:Що це має бути?

По-моєму, чувак, нас кинули...(К. Скрябін).
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 10:57

  nord написав:
  Investor_K написав:Що це має бути?

По-моєму, чувак, нас кинули...(К. Скрябін).

Що будемо робити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 11:25

В краіні війна, а хтось шахер махер крутить. Сволота!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 07:03

  Investor_K написав:
  nord написав:
  Investor_K написав:Що це має бути?

По-моєму, чувак, нас кинули...(К. Скрябін).

Що будемо робити?

Чекайте мовчки
sens
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