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на тему Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації

#<1 ... 16171819 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 40% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 2 Всього голосів : 5 Додано: Пон 03 лют, 2025 20:10 ziks написав: https://www.asviobank.ua/ua/bank/news/aktivi-ta-zobov-yazannya-kominvestbanku-peredayutsya-asvio-banku https://www.asviobank.ua/ua/bank/news/aktivi-ta-zobov-yazannya-kominvestbanku-peredayutsya-asvio-banku

""Робота Фонду та приймаючого банку тут створює дуже позитивний прецедент " – прокоментував директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України Андрій Котюжинський."



Якщо ще виплатять кошти вкладникам за 2 місяці ВА, то це буде взагалі супер позитивний прецедент... ""Робота Фонду та приймаючого банку тут створює" – прокоментував директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України Андрій Котюжинський."Якщо ще виплатять кошти вкладникам за 2 місяці ВА, то це буде взагалі супер позитивний прецедент... nord Повідомлень: 555 З нами з: 25.07.22 Подякував: 20 раз. Подякували: 25 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 21:05 nord написав: ziks написав: https://www.asviobank.ua/ua/bank/news/aktivi-ta-zobov-yazannya-kominvestbanku-peredayutsya-asvio-banku https://www.asviobank.ua/ua/bank/news/aktivi-ta-zobov-yazannya-kominvestbanku-peredayutsya-asvio-banku

""Робота Фонду та приймаючого банку тут створює дуже позитивний прецедент " – прокоментував директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України Андрій Котюжинський."



Якщо ще виплатять кошти вкладникам за 2 місяці ВА, то це буде взагалі супер позитивний прецедент... ""Робота Фонду та приймаючого банку тут створює" – прокоментував директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України Андрій Котюжинський."Якщо ще виплатять кошти вкладникам за 2 місяці ВА, то це буде взагалі супер позитивний прецедент...

У кого закінчилося в грудні? Виплатять по 100000 грн у день звернення У кого закінчилося в грудні? Виплатять по 100000 грн у день звернення sens

Повідомлень: 18028 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 947 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 21:23 nord выплатят 0007 Повідомлень: 209 З нами з: 27.11.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 21:32 Annet_ написав: На сайті ФГВФО написано:

"За умовами угоди АТ «АСВІО БАНК» набув усіх прав та обов’язків боржника за усіма вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та частину зобов’язань банку перед іншими кредиторами, які відносяться до сьомої черги. Угода з приймаючим банком передбачає збереження всіх умов договорів – вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до АТ «АСВІО БАНК», стали клієнтами цього банку".

Тобто повинні виплатити за тими ж ставками та у ті ж терміни, що й були (а не за своїми непривабливими, як діють на зараз). На сайті ФГВФО написано:"За умовами угоди АТ «АСВІО БАНК» набув усіх прав та обов’язків боржника за усіма вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та частину зобов’язань банку перед іншими кредиторами, які відносяться до сьомої черги. Угода з приймаючим банком передбачає. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до АТ «АСВІО БАНК», стали клієнтами цього банку".Тобто повинні виплатити за тими ж ставками та у ті ж терміни, що й були (а не за своїми непривабливими, як діють на зараз).



тобто зараз отримати свій депо не вийде , якщо ще термін не скінчився? тобто зараз отримати свій депо не вийде , якщо ще термін не скінчився? Raymond Повідомлень: 1343 З нами з: 16.12.08 Подякував: 220 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 16171819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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