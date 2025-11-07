|
КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 23 тра, 2025 07:31
vpchelko написав:
короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет
Асвио продолжил "бритье". По вкладам Коминвестбанка, которые еще не закончились, выплачивает проценты по ставке более низкой, чем в договоре.
Додано: Чет 29 тра, 2025 08:23
nord написав:
Асвио продолжил "бритье". По вкладам Коминвестбанка, которые еще не закончились, выплачивает проценты по ставке более низкой, чем в договоре.
Чому так?
Додано: Сер 18 чер, 2025 00:22
Investor_K написав: nord написав:
Асвио продолжил "бритье". По вкладам Коминвестбанка, которые еще не закончились, выплачивает проценты по ставке более низкой, чем в договоре.
Чому так?
Так вирішила дирекція.
Додано: Сер 18 чер, 2025 01:03
nord написав: vpchelko написав:
короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет
Теперь проблема куда пристроить вклад с максимальной пользой...
следующая помойка *лиринговый *ом. поспешите. в Киеве только одно отделение. *wS и *некс рядышком.
Додано: Чет 19 чер, 2025 16:18
Wirująświatła написав: nord написав: vpchelko написав:
короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет
Теперь проблема куда пристроить вклад с максимальной пользой...
следующая помойка *лиринговый *ом. поспешите. в Киеве только одно отделение. *wS и *некс рядышком.
Уж лучше в военные облигации.
Додано: Суб 19 лип, 2025 06:41
nord написав: vpchelko написав:
короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет
Теперь проблема куда пристроить вклад с максимальной пользой...
следующая помойка *лиринговый *ом. поспешите. в Киеве только одно отделение. *wS и *некс рядышком.[/quote]
Уж лучше в военные облигации.[/quote]
Ощадну книжку СРСР з дисконтом не пропонувати)))))))
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:59
vpchelko написав:
короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет
Теперь проблема куда пристроить вклад с максимальной пользой...[/quote]
следующая помойка *лиринговый *ом. поспешите. в Киеве только одно отделение. *wS
и *некс рядышком.[/quote]
Прямо в "яблочко".
Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:15
nord написав: vpchelko написав:
короче так побрили на пару месяцев депозита - 20 марта окончание 5летки будет
Теперь проблема куда пристроить вклад с максимальной пользой...
следующая помойка *лиринговый *ом. поспешите. в Киеве только одно отделение. *wS
и *некс рядышком.[/quote]
Прямо в "яблочко".
[/quote]
*nex NEXT?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
