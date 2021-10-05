а може цей?
якась чудасія твориться. валюту людям не віддають, годують обіцянками...
Укрбудінвестбанк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 08 сер, 2023 21:19
а може цей?
якась чудасія твориться. валюту людям не віддають, годують обіцянками...
Укрбудінвестбанк
Додано: Сер 09 сер, 2023 19:37
Хто там питав куди по кредиткам виплачувать
Додано: Сер 09 сер, 2023 19:51
А точно вже можна туди платити, хтось вже платив, дійшло/побачили?
Може краще почекати ще тиждень-два?
А Конкорд судитися з регулятором не буде? А базу не спаплюжили там випадково?
Додано: Чет 10 сер, 2023 08:31
Додано: Чет 10 сер, 2023 21:59
Робимо все, аби зменшити незручності для наших клієнтів та партнерів, – співвласниця Конкорд Банку Олена Сосєдка.
Задля спокою вкладників команда запроваджує жорсткий публічний моніторинг. Це буде вперше в Україні, коли саме команда банку контролюватиме усі пов’язані з ліквідацією установи процеси.
Наразі банку вистачає коштів для забезпечення власних зобов’язань перед клієнтами, партнерами та акціонерами, а команда прагне, аби так було й надалі, додала Олена Сосєдка. Незабаром для вкладників будуть розроблені детальні інструкції, які міститимуть їх права та покрокові дії для вирішення усіх нагальних питань.
Додано: Чет 10 сер, 2023 22:24
Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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