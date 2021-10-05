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Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 08 сер, 2023 21:19
а може цей?
якась чудасія твориться. валюту людям не віддають, годують обіцянками...Укрбудінвестбанк
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greenozon
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Додано: Сер 09 сер, 2023 19:37
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Hemi
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Додано: Сер 09 сер, 2023 19:51
А точно вже можна туди платити, хтось вже платив, дійшло/побачили?
Може краще почекати ще тиждень-два?
А Конкорд судитися з регулятором не буде? А базу не спаплюжили там випадково?
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Amethyst
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Додано: Чет 10 сер, 2023 08:31
Howl написав: TipTop написав:
Підпадаю під виплати ФГВФО?
Повинні.
Кошти ж на Вашому рахунку.
reef написав:
Якщо не маються на увазі кошти на 31 липня.
кошти зайшли на рахунок Кокорду(Нео) 1 серпня о 19.30
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TipTop
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Додано: Чет 10 сер, 2023 21:59
Робимо все, аби зменшити незручності для наших клієнтів та партнерів, – співвласниця Конкорд Банку Олена Сосєдка.
Задля спокою вкладників команда запроваджує жорсткий публічний моніторинг. Це буде вперше в Україні, коли саме команда банку контролюватиме усі пов’язані з ліквідацією установи процеси.
Наразі банку вистачає коштів для забезпечення власних зобов’язань перед клієнтами, партнерами та акціонерами, а команда прагне, аби так було й надалі, додала Олена Сосєдка. Незабаром для вкладників будуть розроблені детальні інструкції, які міститимуть їх права та покрокові дії для вирішення усіх нагальних питань.
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sens
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:24
sens написав:
Незабаром для вкладників...
А для позичальників щось буде?
Ото як отримати довідку, що немає заборгованості за кредитним рах-ом?
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Amethyst
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:00
Amethyst написав:
Ото як отримати довідку, що немає заборгованості за кредитним рах-ом?
Вам від Фагору чи від Плеяди?
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klug
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:03
klug написав: Amethyst написав:
Ото як отримати довідку, що немає заборгованості за кредитним рах-ом?
Вам від Фагору чи від Плеяди?
А то і від Діджеїв чи Авансара навіть. Панятна
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Amethyst
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 07:13
klug написав: Amethyst написав:
Ото як отримати довідку, що немає заборгованості за кредитним рах-ом?
Вам від Фагору чи від Плеяди?
Напишіть ШІ, він намалює гарну довідку про відсутність боргів
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sens
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