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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 30313233

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:07

З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:46

  Hemi написав:З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI

Бооже, я ще кредит сюди не повернув 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 05.05.21
Подякував: 325 раз.
Подякували: 786 раз.
 
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  #<1 ... 30313233
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