RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:07

З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI
Hemi
 
Повідомлень: 216
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:46

  Hemi написав:З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI

Бооже, я ще кредит сюди не повернув 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4386
З нами з: 05.05.21
Подякував: 325 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:08

  Amethyst написав:
  Hemi написав:З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI

Бооже, я ще кредит сюди не повернув 8)

виплату вкладникам банку «Конкорд» Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13995
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:29

  sens написав:
  Amethyst написав:
  Hemi написав:З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI

Бооже, я ще кредит сюди не повернув 8)

виплату вкладникам банку «Конкорд» Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня

Лаана, 18го закину боржок, буде вам на пасошок :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4386
З нами з: 05.05.21
Подякував: 325 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:17

Подскажите кто знает,а с текущих счетов как будет производиться возврат ?
Ruslan2453
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 13.02.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30313233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 1 ... 344, 345, 346
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 09:20
3454 1843713
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 сер, 2023 12:15
JanIs
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4847, 4848, 4849
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 17:06
48485 25006589
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 сер, 2023 09:43
pfauter
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 923, 924, 925
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 12:45
9249 2552111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 сер, 2023 00:34
AlexSV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9123)
16.08.2023 13:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.