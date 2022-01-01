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Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:07
З наступного тижня обіцяють початок виплатhttps://t.co/btMQjuHPEI
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Додано: Вів 15 сер, 2023 14:46
Бооже, я ще кредит сюди не повернув
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Amethyst
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Додано: Сер 16 сер, 2023 13:17
Подскажите кто знает,а с текущих счетов как будет производиться возврат ?
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Ruslan2453
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Додано: Сер 16 сер, 2023 13:30
Ruslan2453 написав:
Подскажите кто знает,а с текущих счетов как будет производиться возврат ?
Якщо мова про поточні рахунки фізосіб (включаючи ФОПів) то виплата з них ФГВФО здійснюється одночасно з виплатою вкладів та карткових рахунків фізичних осіб по тій самій процедурі. Отже, вже скоро
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