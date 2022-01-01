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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 30313233

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:07

З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:46

  Hemi написав:З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI

Бооже, я ще кредит сюди не повернув 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:08

  Amethyst написав:
  Hemi написав:З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI

Бооже, я ще кредит сюди не повернув 8)

виплату вкладникам банку «Конкорд» Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:29

  sens написав:
  Amethyst написав:
  Hemi написав:З наступного тижня обіцяють початок виплат
https://t.co/btMQjuHPEI

Бооже, я ще кредит сюди не повернув 8)

виплату вкладникам банку «Конкорд» Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня

Лаана, 18го закину боржок, буде вам на пасошок :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:17

Подскажите кто знает,а с текущих счетов как будет производиться возврат ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:30

  Ruslan2453 написав:Подскажите кто знает,а с текущих счетов как будет производиться возврат ?

Якщо мова про поточні рахунки фізосіб (включаючи ФОПів) то виплата з них ФГВФО здійснюється одночасно з виплатою вкладів та карткових рахунків фізичних осіб по тій самій процедурі. Отже, вже скоро
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:15

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

А яка взагалі процедура виплати грошей? Як дати знати, у який банк перевести кошти?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:29

  reef написав:А яка взагалі процедура виплати грошей? Як дати знати, у який банк перевести кошти?

Коли фонд заявить про початок виплат, то потрібно звернутися до будь якого банку-агента, та отримати виплату. Звертаю увагу, що в деяких банках, наприклад у приваті, виплату можливо отримати в онлайн режимі через їх гарячку. Все буде швидко та без проблем.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:35

  reef написав:А яка взагалі процедура виплати грошей? Як дати знати, у який банк перевести кошти?

Як тільки з'явиться об'ява про початок виплат, то можна звернутися у будь-який банк-агент за отриманням
Але в банки-агенти, що оброблюють такі виплати онлайн можна і звернутися онлайн, тицьнувши відповідну кнопулю в ІБ.
А для інших агентів потрібно буде топати ніжками, стояти в черзі, писати заяву.
Для деяких агентів можна спробувати просто зв'язатися зі своїм персменом і він... щось придумає :wink:
Ще може у деяких банків почнуть працювати чат-боти у Вайбері/Телезі... ну мооже.

Ще треба пам'ятати, що банки зараз можуть в день видати через касу не більше 100К, але, наприклад, СЄПом(ІБАН) можна відправити/розкидати значно більше.
Amethyst
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