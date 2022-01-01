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Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 21 сер, 2023 14:01
sonechko написав:
В Приваті сказали йти в міграційну службу робити звірку паспортів, тому шо картка откривалась онлайн на закордонний паспорт. Може є щось більш доступне?
Если именно онлайн выплата нужна и деньги особенно не к спеху, то попробуйте Спорт.
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:43
Кащей написав: sonechko написав:
В Приваті сказали йти в міграційну службу робити звірку паспортів, тому шо картка откривалась онлайн на закордонний паспорт. Може є щось більш доступне?
Если именно онлайн выплата нужна и деньги особенно не к спеху, то попробуйте Спорт.
А пумб ?
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:54
ПУМБ -заявка обрабатывается на протяжении 3х дней..
Спорт - заявка в обработке, в телеге горячая линия вот уже час как не отвечает на моё обращение
в Приват24 написал в чате поддержки - средства прилетели за минуту на КДВ
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