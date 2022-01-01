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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 34353637

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:16

  nnallex написав:у меня как то не получается 36,56, пришло много сумм как были депозиты в долл и на карте - и вот все делю и получается 35,5

Або ви щось не те рахуєте, або вас прокинули. У мене зійшлось до сотих
https://index.minfin.com.ua/ua/exchange ... 023-08-01/
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:23

  DENVER_S написав:Я отправил 01.08 в 15.30 исходящий сэп-и с концами-не ушел и не пришел. Естественно он упал на их транзит. Но возвращать на счет они его не собираются(звонил-на счету 0).
Если сэп им отрубили 1 числа, то какого эти бандиты (фонд+сестры) вообще списывали со счетов деньги. Аккумулировали себе выходное пособие?
Писать требование на 6 очередь это дурня вообще. Считайте сестры украли деньги совместно с фондом (это факт).


Дзвонив в банк кілька разів з цього питання.
Можливо десь зафіксували проблему і вручну виправили.
Відправляв першого десь біля 14.00.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:24

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

напишу и спрошу у пумба, отпишусь потом тут , дякую
nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:49

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  Aps написав:Суму переказу сьогодні виплатили.
Скоріше за, твої кошти успішно повернулися на рахунок.

  DENVER_S написав:Я отправил 01.08 в 15.30 исходящий сэп-и с концами-не ушел и не пришел. Естественно он упал на их транзит. Но возвращать на счет они его не собираются(звонил-на счету 0)...
Пользователь на другом форуме писал, что сделал исходящий СЭП в 20:01 1 августа и средства вернули ему на счёт 3 августа.

  DENVER_S написав:...Писать требование на 6 очередь это дурня вообще. Считайте сестры украли деньги совместно с фондом (это факт)...
А есть предложения?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 20:33

  DENVER_S написав:Писать требование на 6 очередь это дурня вообще. Считайте сестры украли деньги совместно с фондом (это факт).

6 очередь это конечно дурня, и нужно пытаться успеть решить вопрос не доводя до неё (пока принимают заявы на включение в реестр кредиторов). Но тут есть вероятность, что хватит на все очереди. Тут же закрыли за мониторинг, а не неплатежеспособность. Обычно в таких случаях "деньги есть"
H225
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:01

  Hemi написав:
  nnallex написав:у меня как то не получается 36,56, пришло много сумм как были депозиты в долл и на карте - и вот все делю и получается 35,5

Або ви щось не те рахуєте, або вас прокинули. У мене зійшлось до сотих
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не рахував,купив конверти,не агітую
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:43

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Кто получал выплату через ТАС (спорт банк) сколько времени прошло с момента обращения до получения средств?
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 23:11

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  H225 написав:...и нужно пытаться успеть решить вопрос не доводя до неё...
Примеры?

  H225 написав:принимают заявы на включение в реестр кредиторов).
Есть способ узнать дошла ли к ним эта заявка?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 00:13

  Howl написав:
  H225 написав:...и нужно пытаться успеть решить вопрос не доводя до неё...
Примеры?

  H225 написав:принимают заявы на включение в реестр кредиторов).
Есть способ узнать дошла ли к ним эта заявка?

1. Примеров нет, просто "стучите во все двери". Может найдут этот платёж вручную. Кредитные платежи же сейчас вручную разносят. Значит есть "ручная работа" и человеческий фактор
2. Наверно через общение с ликвидатором. Если претензии подтверждены, и там нет каких-то "стоп-факторов", типа "инсайдерности" - не слышал об отказах включить в реестр. Люди раньше писали в отделении самого банка банкрота и оставляли себе копию с входящим номером, этого было предостаточно. Сейчас наверно можно и дистанционно
H225
 
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