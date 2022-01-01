RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:07

  Rebel написав:Взагалі, є варіант звернутись по телефону до одного з "дистанційних" банків чисто для перевірки інформації, а потім прийти до іншого? :)

Агенты скорее всего видят просто сумму, и никаких расчётов откуда она взялась.
Сам расчёт можно узнать наверно только через ликвидатора, или возможно через горячку банка-банкрота (они наверно видят, какие счета и балансы попали под выплату, и суммы)
H225
 
Повідомлень: 35
З нами з: 23.03.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 1 ... 344, 345, 346
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 09:20
3454 1844121
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 сер, 2023 12:15
JanIs
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4847, 4848, 4849
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 17:06
48485 25006791
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 сер, 2023 09:43
pfauter
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 923, 924, 925
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 12:45
9249 2552168
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 сер, 2023 00:34
AlexSV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1380)
23.08.2023 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.