Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Агенты скорее всего видят просто сумму, и никаких расчётов откуда она взялась.
Сам расчёт можно узнать наверно только через ликвидатора, или возможно через горячку банка-банкрота (они наверно видят, какие счета и балансы попали под выплату, и суммы)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 23 сер, 2023 10:07
Агенты скорее всего видят просто сумму, и никаких расчётов откуда она взялась.
Сам расчёт можно узнать наверно только через ликвидатора, или возможно через горячку банка-банкрота (они наверно видят, какие счета и балансы попали под выплату, и суммы)
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