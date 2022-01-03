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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Кредитвест Банк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 11:41

Re: Кредитвест Банк

  sens написав:В банку всього 1 відділення.

віддалено відкривають рахунки-картки?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 19:31

  greenozon написав:
  sens написав:В банку всього 1 відділення.

віддалено відкривають рахунки-картки?

Для чього ? Немає навіть додатку
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:06

1996,1999

В листопаді був гарний курс на касі
не було потреби забирати долари
Сьогодні весело - що курс дешевше на продаж , що готівки немає , так тепер тривога і всі в укриття
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:52

Кто-то забирал депозит в долларах в январе? Вчера в отделении сказали, что нормальных купюр нет и вряд ли появятся до 10.01.
Alex9
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:55

Re: Кредитвест Банк

  Alex9 написав:до 10.01


пропонували 96р. треш. не знаю шо робить.
так відноситися до депозитчиків як до гівна... ну таке
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:02

  daap написав:
  Alex9 написав:до 10.01


пропонували 96р. треш. не знаю шо робить.
так відноситися до депозитчиків як до гівна... ну таке

Який сьогодні був курс каси для пересічних, якщо все залишиться на місці, чи депозит намагались умовити за брати чим залишилось на 29.12.23?
sens
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