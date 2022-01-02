RSS
Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредитвест Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 07:13

  NDV написав:Вдруг кто увидит в старых таблицах клуба 200к и решит открыть депозит - теперь комиссия за покупку валюты под депозит 1% и обойти ее гривневым депозитом на 100к уже нельзя.

Тогда становится неинтересно...
nord
 
Повідомлень: 631
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:00

З 04.12.2025 року ставки вниз...
nord
 
Повідомлень: 631
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
1
