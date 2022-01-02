|
|
Кредитвест Банк
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 гру, 2025 07:13
NDV написав:
Вдруг кто увидит в старых таблицах клуба 200к и решит открыть депозит - теперь комиссия за покупку валюты под депозит 1% и обойти ее гривневым депозитом на 100к уже нельзя.
Тогда становится неинтересно...
nord
- Повідомлень: 631
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 35 раз.
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:00
З 04.12.2025 року ставки вниз...
rollo