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Нексент Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Скупердяй
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Додано: Пон 05 гру, 2016 21:02
Банк переехал в БЦ Парус на 9-й этаж. Случайно встретил там знакомого который с незапамятных времён корпоративный клиент данного банка. Говорит, что физиков они не обслуживают вообще, исключительно корпоративных клиентов.
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myseopochta
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Додано: Пон 05 гру, 2016 21:56
[quote="3875307:myseopochta"]Банк переехал в БЦ Парус на 9-й этаж. Случайно встретил там знакомого который с незапамятных времён корпоративный клиент данного банка. Говорит, что физиков они не обслуживают вообще, исключительно корпоративных клиентов.[/quoteв парусе были ранее ситикомерц и профин.мутное место.банк обычный.]
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sens
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Додано: Пон 05 гру, 2016 22:56
sens написав: myseopochta написав:
Банк переехал в БЦ Парус на 9-й этаж. Случайно встретил там знакомого который с незапамятных времён корпоративный клиент данного банка. Говорит, что физиков они не обслуживают вообще, исключительно корпоративных клиентов.[/quoteв парусе были ранее ситикомерц и профин.мутное место.банк обычный.]
Мутные Ситикомерц и профин(после того, как его купили мутные собственники сисикомерца) были на дне паруса.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 18:01
Хмм, проводив моніторинг банківських установ, та встановив що Кредит Європа Банк провів ребрендинг) та тепер назва «Нексент Банк», буду радий почути думку інших та передбачення на роботу банку
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aanonimovic594
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Додано: Вів 22 лип, 2025 19:28
У них приложение есть?
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lloydbanksua
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Додано: Вів 22 лип, 2025 19:34
lloydbanksua написав:
У них приложение есть?
Ні, тільки IFOBS року 2009, у них для звичайних фіз осіб тільки поточний рахунок можна відкрити та депозит, все...
Маю надію що Банк після ребрендингу почне свій розвиток, та стане достойним конкурентом для інших
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aanonimovic594
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Додано: Вів 22 лип, 2025 19:46
lloydbanksua написав:
У них приложение есть?
Банк має одне відділення. Кількість працівників банку станом на 01.01.2025 - 28 осіб. Немає у них додатку. І платіжні картки вони не випускають
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Navegantes
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Додано: Вів 22 лип, 2025 19:49
Navegantes написав: lloydbanksua написав:
У них приложение есть?
Банк має одне відділення. Кількість працівників банку станом на 01.01.2025 - 28 осіб. Немає у них додатку. І платіжні картки вони не випускають
Маємо надію на розвиток банку)
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aanonimovic594
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Додано: Сер 23 лип, 2025 23:43
aanonimovic594 написав: Navegantes написав: lloydbanksua написав:
У них приложение есть?
Банк має одне відділення. Кількість працівників банку станом на 01.01.2025 - 28 осіб. Немає у них додатку. І платіжні картки вони не випускають
Маємо надію на розвиток банку)
шось сумніваюсь шо воно їм потрібно. це стандартний потрібний банк для потрібних людей (і з вигляду банку – їх мало, зате великих)
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