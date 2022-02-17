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NFT і крипта на допомогу
української армії: добірка...

NFT і крипта на допомогу української армії: добірка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:55

NFT і крипта на допомогу української армії: добірка...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua зробив добірку цікавих проєктів, покликаних протистояти з окупантами на технологічному фронті та допомагати армії України.

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NFT і крипта на допомогу української армії: добірка діджитал-проєктів
R2
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