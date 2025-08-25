Скільки української молоді повернулося з Польщі у вересні
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
У джерелі "у період з 28 серпня до 28 вересня 2025 року з країни виїхало понад 19,2 тисячі громадян України віком від 18 до 22 років" https://inpoland.net.pl/novosti/skilki- ... za-misyac/ Але: "у період з 28 серпня до 28 вересня 2025 року до країни в’їхало понад 56 тисяч громадян України віком 18–22 років. Особливу увагу прикордонники звертають на статистику щодо юнаків. Згідно з повідомленням служби, кількість українських хлопців віком 18–22 років, які перетнули кордон, у вересні зросла більш ніж у 10 разів у порівнянні з серпнем 2025 року." https://inpoland.net.pl/novosti/skilki- ... o-polshhi/ В підсумку в Україні поменшало на 37 тис. за місяць 18-22 і це тільки виїзд через польський кордон.