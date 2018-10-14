Австралія підтримала нафтове та сировинне ембарго Росії.
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Ще один континент приєднався до нафтового та сировинного ембарго Росії
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Додано: Суб 12 бер, 2022 07:29
Ще один континент приєднався до нафтового та сировинного...
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Ще один континент приєднався до нафтового та сировинного ембарго Росії
Додано: Суб 12 бер, 2022 07:50
точно? -- из недавнего:
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