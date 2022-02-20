Таке озвучив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі ТСН..
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В Україні буде достатньо коштів для відновлення після війни, попри збитки на сотні мільярдів - Устенко
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Додано: Суб 12 бер, 2022 11:38
В Україні буде достатньо коштів для відновлення після...
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В Україні буде достатньо коштів для відновлення після війни, попри збитки на сотні мільярдів - Устенко
Додано: Суб 12 бер, 2022 11:39
Виникає питання, хто заплатить 1 000 000 000$ компаніям ЄС і США, яким винна РФ.
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