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В Україні буде достатньо
коштів для відновлення після...

В Україні буде достатньо коштів для відновлення після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:38

В Україні буде достатньо коштів для відновлення після...

Пропонуємо до обговорення:
Таке озвучив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі ТСН..

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В Україні буде достатньо коштів для відновлення після війни, попри збитки на сотні мільярдів - Устенко
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:39

Виникає питання, хто заплатить 1 000 000 000$ компаніям ЄС і США, яким винна РФ.
mikola963
 
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