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"Нова пошта" відновила
відправлення за кордон

"Нова пошта" відновила відправлення за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 16:04

"Нова пошта" відновила відправлення за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Нова пошта" з 12 березня відновила відправлення відправлень за кордон, за винятком Молдови.

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\"Нова пошта\" відновила відправлення за кордон
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 16:04

Хоча б доставили по Києву ті посилки, що лежать у відділеннях більше 2 тижнів.
natalikanon
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Модератори: Ірина_, Модератор

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