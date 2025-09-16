|
Чи можуть підприємці виїхати за кордон легально (деталі)
Підприємці інколи можуть мати потребу у виїзді за кордон для ділових зобов’язань, підписання контрактів чи зустрічі з партнерами. І навіть на час дії воєнного стану є визначені випадки, коли підприємця можуть випустити за кордон.
Резюме: типовому предпринимателю мобилизационного возраста, работающему в одно лицо (или даже с несколькими наёмными работниками), всё так же легально без шансов. Сколько налогов ни плати. Можно расслабиться.
