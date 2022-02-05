Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через п'ять-сім років.
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Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через 5-7 років
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Додано: Суб 12 бер, 2022 21:05
Лівія зможе повністю замінити російську нафту для...
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Дивися повний текст
Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через 5-7 років
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