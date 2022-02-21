Аналітик прогнозує, що нерухомість у Києві подешевшає після війни.
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Що буде з цінами на квартири у Києві після війни
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Додано: Нед 13 бер, 2022 03:43
Що буде з цінами на квартири у Києві після війни
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Що буде з цінами на квартири у Києві після війни
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