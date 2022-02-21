RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що буде з цінами на квартири
у Києві після війни

Що буде з цінами на квартири у Києві після війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 03:43

Що буде з цінами на квартири у Києві після війни

Пропонуємо до обговорення:
Аналітик прогнозує, що нерухомість у Києві подешевшає після війни.

Дивися повний текст
Що буде з цінами на квартири у Києві після війни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97565
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 03:43

Буиттокадаражать
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2193
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Списання державного боргу не буде - Гетманцев
R2 » Суб 12 бер, 2022 22:36
4 402
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 бер, 2022 04:04
viktona
В Україні буде достатньо коштів для відновлення після...
R2 » Суб 12 бер, 2022 11:38
1 295
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 бер, 2022 11:39
mikola963
У Колорадо можна буде сплатити податки у криптовалюті
R2 » Пон 21 лют, 2022 10:05
2 750
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 17:08
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1800)
13.03.2022 01:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.