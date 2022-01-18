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Уряд додав Дніпропетровську
область до переліку тих, де...

Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:00

Интересно как быть у меня семья 4 человека я один работал официально жена с детьми дома была работу найти нормальную проблема и теперь выживи с 2 детьми
gavriil130481
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