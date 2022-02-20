|
|
|
"Надто багато людей в Україні не працює": Арестович...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Жителів заходу та центру України закликали повертатися до нормальної соціально-економічної діяльності: відчиняти двері магазинів, підприємств, виходити на роботу, давати людям робочі місця.
Дивися повний текст \"Надто багато людей в Україні не працює\": Арестович закликав повертатися до нормального життя
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97570
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:40
а может для начала бомбить перестанут? а то нафиг мне 600 грн заработка ща день с оторванными руками и ногами
-
kapalko2
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 13.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 бер, 2022 17:46
Ещё до войны я была в поиске работы,только нашла,прошла испытательный срок,стажировку и не успела официально трудоустроиться,как быть,за что хлеб купить???
-
iradnk67
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 13.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|