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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:35

з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
alexfromdn
 
Повідомлень: 158
З нами з: 27.12.12
Подякував: 10 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:36

  alexfromdn написав:з віртуальної евро на касі зняття без комісії?

Да
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1669
З нами з: 30.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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  #<1 ... 20212223
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