RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:35

з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
alexfromdn
 
Повідомлень: 158
З нами з: 27.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:36

  alexfromdn написав:з віртуальної евро на касі зняття без комісії?

Да
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1676
З нами з: 30.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 19:58

  Кащей написав:
  alexfromdn написав:з віртуальної евро на касі зняття без комісії?

Да


и без паспорта
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6458
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:32

  cohan написав:
  Кащей написав:
  alexfromdn написав:з віртуальної евро на касі зняття без комісії?

Да


и без паспорта
и чаще всего без евро :mrgreen: , если мы про Кредиагриколь
flysoulfly
 
Повідомлень: 3936
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:22

Re: Креді Агріколь Банк

втихаря вернули Мастеркард бильше,
видимо однговременно с возобновлением кредлимитов
20 гривен за балл, конечно, такое себе, лучше уж ПУМБ
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6458
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, sens, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредитвест Банк 1 ... 7, 8, 9
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
89 29741
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 15:40
sens
Райффайзен Банк 1 ... 129, 130, 131
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1308 917880
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 15:26
cohan
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 15, 16, 17
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
164 101153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 12:40
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (651)
22.12.2023 15:12
Ринок ОВДП (5563)
22.12.2023 15:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.