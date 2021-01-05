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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:35
з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
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alexfromdn
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Додано: Вів 12 гру, 2023 13:36
alexfromdn написав:
з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
Да
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Кащей
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:58
Кащей написав: alexfromdn написав:
з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
Да
и без паспорта
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cohan
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:32
cohan написав: Кащей написав: alexfromdn написав:
з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
Да
и без паспорта
и чаще всего без евро
, если мы про Кредиагриколь
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flysoulfly
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:22
втихаря вернули Мастеркард бильше,
видимо однговременно с возобновлением кредлимитов
20 гривен за балл, конечно, такое себе, лучше уж ПУМБ
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cohan
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