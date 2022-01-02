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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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Креді Агріколь Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
60%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:35

з віртуальної евро на касі зняття без комісії?
alexfromdn
 
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:36

  alexfromdn написав:з віртуальної евро на касі зняття без комісії?

Да
Кащей
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Повідомлень: 1692
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Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 18:58

  Кащей написав:
  alexfromdn написав:з віртуальної евро на касі зняття без комісії?

Да


и без паспорта
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:32

  cohan написав:
  Кащей написав:
  alexfromdn написав:з віртуальної евро на касі зняття без комісії?

Да


и без паспорта
и чаще всего без евро :mrgreen: , если мы про Кредиагриколь
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:22

Re: Креді Агріколь Банк

втихаря вернули Мастеркард бильше,
видимо однговременно с возобновлением кредлимитов
20 гривен за балл, конечно, такое себе, лучше уж ПУМБ
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 15:32

Re: Креді Агріколь Банк

В интернет-банкинге созданы шаблоны для переводов по реквизитам, в Додатку что-то не нахожу эти шаблоны. Где они прячутся?
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 15:35

Re: Креді Агріколь Банк

  reef написав:Где они прячутся?
Проверьте Платежи/По реквизитам...
Но я не уверен, шо тут работает синхра по Шаблонам
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:27

  reef написав:В интернет-банкинге созданы шаблоны для переводов по реквизитам, в Додатку что-то не нахожу эти шаблоны
:oops: я вообще забыл про существование ИБ за пределами гаджетовской аппки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 12:41

Re: Креді Агріколь Банк

Питання. Є діджитал картка в евро. На картці евро, розрахунок в магазині в евро. Але помітив що після кожного розрахунку сумма на 2.5% десь меньше на залишку. У виписці немає. Це банк щось тимчасово блокує чи це якійся прикол з додатковою комісією? :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:28

Сегодня в кассе отказались принимать долларовые купюры:
- несколько синих в хорошем состоянии, но со штампами,
- серые (зелёные), слегка потёртые по линии сгиба, но явно не ветхие.
Попросил прогнать все купюры через счётную машинку - пропустило с первого раза (одну купюру со второго).

Напомните, плз, имеют ли право банки отказывать в этом случае?

Если не имеют, куда писать скаргу? Сначала в ГО банка? или сразу в НБУ?
Driver
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