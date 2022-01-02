Driver написав:Сегодня в кассе отказались принимать долларовые купюры:
- несколько синих в хорошем состоянии, но со штампами,
- серые (зелёные), слегка потёртые по линии сгиба, но явно не ветхие.
Попросил прогнать все купюры через счётную машинку - пропустило с первого раза (одну купюру со второго).
Напомните, плз, имеют ли право банки отказывать в этом случае?
Если не имеют, куда писать скаргу? Сначала в ГО банка? или сразу в НБУ?
1) Ні, якщо пропускає то не мають
2) можна зразу в НБУ, краще адресувати в НБУ і копію (так в пдф і пишіть: КОПІЮ: Голові Правління / Голові Департаменту Розбдрібного Бізнесу / Управління розгляду звернень клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ну далі ви мабуть знаєте, якщо то штовхніть