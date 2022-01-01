|
|
|
Креді Агріколь Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 бер, 2024 23:45
Driver написав:
Сегодня в кассе отказались принимать долларовые купюры:
- несколько синих в хорошем состоянии, но со штампами,
- серые (зелёные), слегка потёртые по линии сгиба, но явно не ветхие.Попросил прогнать все купюры через счётную машинку - пропустило с первого раза (одну купюру со второго).
Напомните, плз, имеют ли право банки отказывать в этом случае?Если не имеют, куда писать скаргу? Сначала в ГО банка? или сразу в НБУ?
1) Ні, якщо пропускає то не мають
2) можна зразу в НБУ, краще адресувати в НБУ і копію (так в пдф і пишіть: КОПІЮ: Голові Правління / Голові Департаменту Розбдрібного Бізнесу / Управління розгляду звернень клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ну далі ви мабуть знаєте, якщо то штовхніть
-
24589
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 17:10
Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?
-
Gost2013
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 15.09.16
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 17:13
Gost2013 написав:
Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?
Спишет, 0.5%+5
Пробуйте СЕП, там може еще сработает по 5К без комис, а до 1К даже без ОТП
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5282
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:10
Amethyst написав: Gost2013 написав:
Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?
Пробуйте СЕП, там може еще сработает по 5К без комис, а до 1К даже без ОТП
а теоретический комисс (если будет) - его сразу, перед отправкой
СЕПа видно в аппке?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4676
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|917
|515713
|
Чет 11 кві, 2024 11:54
Feh14
|
|1203
|600323
|
|
|1560
|966403
|
Сер 10 кві, 2024 20:39
24589
|