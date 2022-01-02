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Обслуговування в українських
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Креді Агріколь Банк 3.3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
57%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:45

  Driver написав:Сегодня в кассе отказались принимать долларовые купюры:
- несколько синих в хорошем состоянии, но со штампами,
- серые (зелёные), слегка потёртые по линии сгиба, но явно не ветхие.
Попросил прогнать все купюры через счётную машинку - пропустило с первого раза (одну купюру со второго).

Напомните, плз, имеют ли право банки отказывать в этом случае?

Если не имеют, куда писать скаргу? Сначала в ГО банка? или сразу в НБУ?

1) Ні, якщо пропускає то не мають
2) можна зразу в НБУ, краще адресувати в НБУ і копію (так в пдф і пишіть: КОПІЮ: Голові Правління / Голові Департаменту Розбдрібного Бізнесу / Управління розгляду звернень клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ну далі ви мабуть знаєте, якщо то штовхніть
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:10

Re: Креді Агріколь Банк

Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:13

  Gost2013 написав:Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?
Спишет, 0.5%+5
Пробуйте СЕП, там може еще сработает по 5К без комис, а до 1К даже без ОТП
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:10

  Amethyst написав:
  Gost2013 написав:Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?

Пробуйте СЕП, там може еще сработает по 5К без комис, а до 1К даже без ОТП
а теоретический комисс (если будет) - его сразу, перед отправкой СЕПа видно в аппке?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:15

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Gost2013 написав:Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?

Пробуйте СЕП, там може еще сработает по 5К без комис, а до 1К даже без ОТП
а теоретический комисс (если будет) - его сразу, перед отправкой СЕПа видно в аппке?
Так, видно ДО підтвердження. В мене до 5К там пише 0...Але у мене з/п-картка в тарифі Смарт
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:05

flysoulfly

В мене теж зарплатна. По 5 т перераховую, щоб без комісії було. Показує комісію при переказі, якщо більше 5 т то малює коміссію
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:59

Re: Креді Агріколь Банк

Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:[quote="5710705:Gost2013"]Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?

Пробуйте СЕП, там може еще сработает по 5К без комис, а до 1К даже без ОТП
а теоретический комисс (если будет) - его сразу, перед отправкой СЕПа видно в аппке?
Так, видно ДО підтвердження. В мене до 5К там пише 0...Але у мене з/п-картка в тарифі Смарт[/quote]Наче було 2,5к₴ без комісії СЕПом?
GALeon
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