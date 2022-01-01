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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

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Креді Агріколь Банк 3.3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
57%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:13

  sens написав:
  Amethyst написав:рівно 5000

Не перевіряв,думаю що заради 1 копійки краще не ризикувати


2 рази на місяць роблю купку платежів по 5тгрн рівно. Все ок, без комісії. Але то може ще від пакету залежить.
PUnder
 
Повідомлень: 1356
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 07:40

  PUnder написав:
  sens написав:
  Amethyst написав:рівно 5000

Не перевіряв,думаю що заради 1 копійки краще не ризикувати


2 рази на місяць роблю купку платежів по 5тгрн рівно. Все ок, без комісії. Але то може ще від пакету залежить.

Купку - це +/- скільки, якщо не секрет? Бо планував використати як транзитник і потім пуляти по 10-15 сепних п'ятитисячних платежів у місяць, але чи не заблочить банка за таку активність, що явно використовується для уходу від коміса?
1finanсier
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Повідомлень: 885
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:17

1finanсier


10-14 шт. Але це все офіційно зароблені гроші. Якщо у вас по іншому транзитник то щоб не спитали звідки і що транзитите.
PUnder
 
Повідомлень: 1356
З нами з: 02.08.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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