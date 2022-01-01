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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Креді Агріколь Банк 3.4 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:13

  sens написав:
  Amethyst написав:рівно 5000

Не перевіряв,думаю що заради 1 копійки краще не ризикувати


2 рази на місяць роблю купку платежів по 5тгрн рівно. Все ок, без комісії. Але то може ще від пакету залежить.
PUnder
 
Повідомлень: 1357
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 07:40

  PUnder написав:
  sens написав:
  Amethyst написав:рівно 5000

Не перевіряв,думаю що заради 1 копійки краще не ризикувати


2 рази на місяць роблю купку платежів по 5тгрн рівно. Все ок, без комісії. Але то може ще від пакету залежить.

Купку - це +/- скільки, якщо не секрет? Бо планував використати як транзитник і потім пуляти по 10-15 сепних п'ятитисячних платежів у місяць, але чи не заблочить банка за таку активність, що явно використовується для уходу від коміса?
1finanсier
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Повідомлень: 920
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:17

1finanсier


10-14 шт. Але це все офіційно зароблені гроші. Якщо у вас по іншому транзитник то щоб не спитали звідки і що транзитите.
PUnder
 
Повідомлень: 1357
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:37

  Amethyst написав:Але у мене з/п-картка в тарифі Смарт

Я правильно зрозумів, у тарифах пакету Смарт прибрали щомісячну оплату 10 грн.?
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 19:59

  reef написав:
  Amethyst написав:Але у мене з/п-картка в тарифі Смарт

Я правильно зрозумів, у тарифах пакету Смарт прибрали щомісячну оплату 10 грн.?

Так, давно, більше року мабуть
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 15:02

  Driver написав:Сегодня в кассе отказались принимать долларовые купюры:
- несколько синих в хорошем состоянии, но со штампами,
- серые (зелёные), слегка потёртые по линии сгиба, но явно не ветхие.
Попросил прогнать все купюры через счётную машинку - пропустило с первого раза (одну купюру со второго).


Интересно, а как у них с выдачей ?
Такой же жесткий контроль работает и в обратную сторону, т.е. к клиенту ?
Прошлой осенью так же кассир объявила, что принимает на ощадный рахунок купюры только в идеальном состоянии без потертостей, штампов, надписей, пятен.
vladimir07
 
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