2 рази на місяць роблю купку платежів по 5тгрн рівно. Все ок, без комісії. Але то може ще від пакету залежить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:13
Додано: Пон 06 тра, 2024 07:40
Купку - це +/- скільки, якщо не секрет? Бо планував використати як транзитник і потім пуляти по 10-15 сепних п'ятитисячних платежів у місяць, але чи не заблочить банка за таку активність, що явно використовується для уходу від коміса?
Додано: Сер 08 тра, 2024 17:17
1finanсier
10-14 шт. Але це все офіційно зароблені гроші. Якщо у вас по іншому транзитник то щоб не спитали звідки і що транзитите.
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:37
Додано: Пон 27 тра, 2024 19:59
Додано: Суб 06 лип, 2024 15:02
Интересно, а как у них с выдачей ?
Такой же жесткий контроль работает и в обратную сторону, т.е. к клиенту ?
Прошлой осенью так же кассир объявила, что принимает на ощадный рахунок купюры только в идеальном состоянии без потертостей, штампов, надписей, пятен.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:18
Re: Креді Агріколь Банк
Расскажу как я захотел быстро приобрести у них валюту по лимиту 50тыс грн.
Не был их клиентом, мне сказали, что пластик ждать надо, а если быстро, то текущий счёт за 100грн. Основное они не сказали, что у них есть процедура внутренняя, обновляются данные. Когда после подписания бумаг мне сказали, надо подождать минут 10, у меня йокнуло и не зря как оказалось. После полутора часов звоню на горячую линию, там говорят, что эта процедура от часа до двух занимает, ускорить не могут. Короче, отделение закрывается, я ради интереса пробую в приложении регистрироваться, чтобы узнать когда же все таки это чудо у них заканчивается. Примерно через четыре часа. На следующий день пришел после обеда, внёс гривну и обнаружил, что на 25 коп курс поднялся. 500грн потерял. Банк заботится о клиентах
Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:38
Proofy Бачу, нічого не змінилося: ворох паперів, які годинами, а то і днями оформлюють, карту чекати з півмісяця і все у відділенні. 2 роки тому зробив конвертаційний депо за 2 дні і 2 візити! Більше не хочу
Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:49
Ну так є ж віртуалки/жіжитал у інет-банку. Миттєві, безкоштовні...
Але в касі дійсно можна і 2 години проторчати ((
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