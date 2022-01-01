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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

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Креді Агріколь Банк 3.4 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 21:59

хочу трохи погризти цей кактус :mrgreen:

який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30 :shock:
KVV
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 29.11.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 00:49

  KVV написав:хочу трохи погризти цей кактус :mrgreen:

який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30 :shock:


Дивно. У мене в робочі дні від 2 до 10хв. На вихідних десь година дві (мабуть руцями роблять) але щоб декілька днів то такого не було. Відправляю на пумб і моно
PUnder
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 02.08.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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  #<1 ... 23242526
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