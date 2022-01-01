Креді Агріколь Банк

хочу трохи погризти цей кактус
який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2024 21:59
хочу трохи погризти цей кактус
який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30
Додано: Вів 26 лис, 2024 00:49
Додано: Вів 26 лис, 2024 12:27
20 хв не можу з"єднатися із колл-центром, всі фахівці зайняті... ще і робот на кожен дзвінок "чого ізволітє?".... WTF
трохи задовбався вже слухати їхню музику, це якийсь ппц, а не служба підтримки
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