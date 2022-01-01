RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 3.4 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 21:59

хочу трохи погризти цей кактус :mrgreen:

який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30 :shock:
KVV
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 29.11.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 00:49

  KVV написав:хочу трохи погризти цей кактус :mrgreen:

який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30 :shock:


Дивно. У мене в робочі дні від 2 до 10хв. На вихідних десь година дві (мабуть руцями роблять) але щоб декілька днів то такого не було. Відправляю на пумб і моно
PUnder
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 02.08.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:27

20 хв не можу з"єднатися із колл-центром, всі фахівці зайняті... ще і робот на кожен дзвінок "чого ізволітє?".... WTF

трохи задовбався вже слухати їхню музику, це якийсь ппц, а не служба підтримки
DmitryZP
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 208, 209, 210
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2094 1090536
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2024 10:51
Boundless
Банк Альянс 1 ... 119, 120, 121
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1202 604720
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2024 20:15
Howl
А-Банк 1 ... 210, 211, 212
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2117 1063713
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2024 15:10
arkavs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5932)
26.11.2024 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.