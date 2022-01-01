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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 3.2 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
44%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 21:59

хочу трохи погризти цей кактус :mrgreen:

який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30 :shock:
KVV
 
Повідомлень: 1357
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 00:49

  KVV написав:хочу трохи погризти цей кактус :mrgreen:

який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30 :shock:


Дивно. У мене в робочі дні від 2 до 10хв. На вихідних десь година дві (мабуть руцями роблять) але щоб декілька днів то такого не було. Відправляю на пумб і моно
PUnder
 
Повідомлень: 1360
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:27

20 хв не можу з"єднатися із колл-центром, всі фахівці зайняті... ще і робот на кожен дзвінок "чого ізволітє?".... WTF

трохи задовбався вже слухати їхню музику, це якийсь ппц, а не служба підтримки
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:40

це якийсь треш, я такого лайна давно не бачив

дочекався у вайбері спеціалиста, поставив запитання, отримав відповідь що розмову завершено, пройдіть ідентифікацію через цього бота, відправив номер телефону, отримав смс, ввів його - отримав повідомлення що наразі є технічні складнощі і тому мене з"єднують із оператором....

я попереднього чекав 10 хв...

я так розумію банк на вихід готується?
DmitryZP
 
Повідомлень: 4542
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:29

У банки інший напрямок. Ви для них не цікаві. Справжні клієнти не спілкуються з ботами, а приходять у центральнн відділення до менеджера.
acsir
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Повідомлень: 510
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