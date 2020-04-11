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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Креді Агріколь Банк 3.2 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
44%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 21:59

хочу трохи погризти цей кактус :mrgreen:

який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30 :shock:
KVV
 
Повідомлень: 1371
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 00:49

  KVV написав:хочу трохи погризти цей кактус :mrgreen:

який регламент зарахування та відправки СЕПів? відправив в Сб з Сенса - зарахували в Пн 10:30 :shock:


Дивно. У мене в робочі дні від 2 до 10хв. На вихідних десь година дві (мабуть руцями роблять) але щоб декілька днів то такого не було. Відправляю на пумб і моно
PUnder
 
Повідомлень: 1363
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:27

20 хв не можу з"єднатися із колл-центром, всі фахівці зайняті... ще і робот на кожен дзвінок "чого ізволітє?".... WTF

трохи задовбався вже слухати їхню музику, це якийсь ппц, а не служба підтримки
DmitryZP
 
Повідомлень: 4572
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:40

це якийсь треш, я такого лайна давно не бачив

дочекався у вайбері спеціалиста, поставив запитання, отримав відповідь що розмову завершено, пройдіть ідентифікацію через цього бота, відправив номер телефону, отримав смс, ввів його - отримав повідомлення що наразі є технічні складнощі і тому мене з"єднують із оператором....

я попереднього чекав 10 хв...

я так розумію банк на вихід готується?
DmitryZP
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 829 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:29

У банки інший напрямок. Ви для них не цікаві. Справжні клієнти не спілкуються з ботами, а приходять у центральнн відділення до менеджера.
acsir
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Повідомлень: 510
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:10

  acsir написав:У банки інший напрямок. Ви для них не цікаві. Справжні клієнти не спілкуються з ботами, а ̶п̶р̶и̶х̶о̶д̶я̶т̶ь̶ ̶ приіздять з кортежем у центральнн відділення до менеджера.
:)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:14

  DmitryZP написав:це якийсь треш, я такого лайна давно не бачив

дочекався у вайбері спеціалиста, поставив запитання, отримав відповідь що розмову завершено, пройдіть ідентифікацію через цього бота, відправив номер телефону, отримав смс, ввів його - отримав повідомлення що наразі є технічні складнощі і тому мене з"єднують із оператором....

я попереднього чекав 10 хв...

я так розумію банк на вихід готується?
ніт
Це в них завжди такий високий корпоративний стандарт обслуговування.
Я раза два чекав десь 20-50 хвилин :twisted:
Так, :) в мене був час на таку дурню (і в очікуванні сидів слухав свою улюблену музику)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:37

Re: Креді Агріколь Банк

А у вас після сьогоднішнього оновлення додаток працює? В мене почав тупо вилітати
Телефон сяомі. Завжди стабільно працював :(
PUnder
 
Повідомлень: 1363
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:43

  PUnder написав:А у вас після сьогоднішнього оновлення додаток працює? В мене почав тупо вилітати
Телефон сяомі. Завжди стабільно працював :(

Агаа, зрозумів. У мене верс. 1.44.6, оновлена 23 січ. Все чікі-пікі
Інш оновлень не пропонують
Тобто, цю пропускаємо :wink:
-= POCO F5 =-
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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