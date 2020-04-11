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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:50
Дякую. Прийшла обнова, проігнорив
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Amethyst
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Додано: Сер 12 лют, 2025 11:41
Amethyst
Сьогодні нова обнова. Вже все працює
. Це добре бо скоро зп
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