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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 3.2 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
44%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 22:50

Дякую. Прийшла обнова, проігнорив :mrgreen:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6114
З нами з: 05.05.21
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:41

Amethyst

Сьогодні нова обнова. Вже все працює :). Це добре бо скоро зп
PUnder
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 02.08.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:13

Re: Креді Агріколь Банк

PUnder написав:Amethyst

Сьогодні нова обнова. Вже все працює :). Це добре бо скоро зп
не працює, така сама помилка, як і на 47
GALeon
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Повідомлень: 1521
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:35

GALeon

В мене і в дружини працює. Дива в них почалися :)
PUnder
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 02.08.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:44

Пойняяв. Тоді почекаю авансу, і потім таки поекспериментую 8)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6114
З нами з: 05.05.21
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
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3
1
1
10
  #<1 ... 24252627
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