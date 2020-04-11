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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:50
Дякую. Прийшла обнова, проігнорив
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Amethyst
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Додано: Сер 12 лют, 2025 11:41
Amethyst
Сьогодні нова обнова. Вже все працює
. Це добре бо скоро зп
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PUnder
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:13
PUnder написав:Amethyst
Сьогодні нова обнова. Вже все працює
. Це добре бо скоро зп
не працює, така сама помилка, як і на 47
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GALeon
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:35
GALeon
В мене і в дружини працює. Дива в них почалися
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PUnder
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:44
Пойняяв. Тоді почекаю авансу, і потім таки поекспериментую
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Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6114
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
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